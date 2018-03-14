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  3. 14 Mart 2018 11:30

Trump'tan uzay ordusu açıklaması

ABD Başkanı Trump, hava, kara, deniz gibi uzay alanında da bir güce sahip olunması gerektiğini söyledi.

Trump'tan uzay ordusu açıklaması

İnsanoğlunun şahit olacağı bir sonraki savaş uzayda yaşanabilir. Söz konusu iddia ABD Başkanı Trump'tan geldi.

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Trump'tan uzay ordusu açıklaması

Son dönemde sıkça gündeme gelen uzay ordusu fikri bu sefer ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde.

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Trump'tan uzay ordusu açıklaması

ABD'nin bir uzay gücüne ihtiyaç duyduğunun altını çizen Trump, bunun nedeninin uzayında artık çatışma bölgesi kapsamında değerlendirilmesini gösterdi ve ABD'nin bu alanda kendisini savunacak yeterlilikte olması gerektiğini belirtti.

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Trump'tan uzay ordusu açıklaması

Trump askeri personele yaptığı konulmasında konuşmasında uzayın hava, kara ve deniz gibi bir askeri yönden ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

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