Trump'tan uzay ordusu açıklaması
ABD Başkanı Trump, hava, kara, deniz gibi uzay alanında da bir güce sahip olunması gerektiğini söyledi.
İnsanoğlunun şahit olacağı bir sonraki savaş uzayda yaşanabilir. Söz konusu iddia ABD Başkanı Trump'tan geldi.
Son dönemde sıkça gündeme gelen uzay ordusu fikri bu sefer ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde.
ABD'nin bir uzay gücüne ihtiyaç duyduğunun altını çizen Trump, bunun nedeninin uzayında artık çatışma bölgesi kapsamında değerlendirilmesini gösterdi ve ABD'nin bu alanda kendisini savunacak yeterlilikte olması gerektiğini belirtti.