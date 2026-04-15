Türk gençleri Yunanistan'da tarih yazdı; 3 bin 600 yarışmacıyı geçip Dünya Şampiyonu oldular!
Ankara Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Yunanistan’da düzenlenen Minoan Robot Sporları (MRC) Global Olimpiyatları'nda dünya birincisi oldu! 55 ülkeden binlerce rakibiyle yarışan "Swallow Robot Takımı", geliştirdikleri ileri seviye çizgi izleyen robotla parkuru sadece 2,9 saniyede tamamlayarak zirveye yerleşti.
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü 12'nci sınıf öğrencileri Zübeyir Ayan, Alperen Daldal, 11'inci sınıf öğrencisi Eren Biçer, 10'uncu sınıf öğrencileri Bekir Kerem Kalaycı, İbrahim Burak Korkmaz, Nihat Dönmez, ileri seviye çizgi izleyen robot geliştirdi.
Öğrenciler, 3-6 Nisan tarihlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen MRC Global Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. Öğrenciler, 55 ülkeden yaklaşık 3 bin 600 yarışmacının katıldığı olimpiyatta 'Swallow Robot Takımı' olarak ‘Rally Advance Senior’ (Ralli İlerlemesi Kıdemliler) kategorisinde yarıştı.
Bu kategoride robotlar, 10 metrelik düz bir pistte siyah-beyaz çizgiyi takip ederek ilerleyip, en kısa sürede parkuru tamamlamaya çalıştı.