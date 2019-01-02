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  3. 02 Ocak 2019 12:05

Türk girişimciler NASA ile anlaştı: Uzaya kargo taşıyacaklar

Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıması için iki Türk tarafından yönetilen Sierra Nevada Corporation şirketinin geliştirdiği Dream Chaser uzay aracı NASA ile yapılan anlaşma ile son üretim aşamasına geçiyor.

Türk girişimciler NASA ile anlaştı: Uzaya kargo taşıyacaklar

TM dijital haber merkezinin haberine göre, Tasarım ve performans incelemelerinden geçen Dream Chaser uzay aracı, NASA tarafından verilen onay ile son üretim aşamasına giriyor. Dream Chaser'ın ekim ayında montajının ve testlerinin yapılarak hazır hale gelmesi bekleniyor.

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Türk girişimciler NASA ile anlaştı: Uzaya kargo taşıyacaklar

NASA, Türk girişimciler Eren Özmen ve Fatih Özmen'in uzay şirketi Sierra Nevada'nın geliştirdiği Dream Chaser uzay aracına milyarlarca dolarlık yatırım yaparak 2024'e kadar iş birliği imzalamıştı.

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Türk girişimciler NASA ile anlaştı: Uzaya kargo taşıyacaklar

Birçok testten geçen uzay aracı geçtiğimiz yıl ilk uçuş testini başarıyla tamamlamış, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne tıpkı bir uçak gibi iniş yapmıştı.

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Türk girişimciler NASA ile anlaştı: Uzaya kargo taşıyacaklar

2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor

Sierra Nevada'nın NASA, ESA ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi birçok dev kurumdan yatırım alan uzay aracı Dream Chaser'ın ilk resmi görevlerine 2020 yılında başlaması bekleniyor.

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