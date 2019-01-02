Türk girişimciler NASA ile anlaştı: Uzaya kargo taşıyacaklar
Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıması için iki Türk tarafından yönetilen Sierra Nevada Corporation şirketinin geliştirdiği Dream Chaser uzay aracı NASA ile yapılan anlaşma ile son üretim aşamasına geçiyor.
TM dijital haber merkezinin haberine göre, Tasarım ve performans incelemelerinden geçen Dream Chaser uzay aracı, NASA tarafından verilen onay ile son üretim aşamasına giriyor. Dream Chaser'ın ekim ayında montajının ve testlerinin yapılarak hazır hale gelmesi bekleniyor.
NASA, Türk girişimciler Eren Özmen ve Fatih Özmen'in uzay şirketi Sierra Nevada'nın geliştirdiği Dream Chaser uzay aracına milyarlarca dolarlık yatırım yaparak 2024'e kadar iş birliği imzalamıştı.
Birçok testten geçen uzay aracı geçtiğimiz yıl ilk uçuş testini başarıyla tamamlamış, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne tıpkı bir uçak gibi iniş yapmıştı.