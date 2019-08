Türk mühendisler güneş enerjisiyle giden tekne yaptı

"HER ÜRETİLEN TEKNENİN SUYA İNDİRİLMESİ DUYGUSAL OLUR" Geminin işçiliğinin ve mümkün olan bütün aksamlarının yerli olarak yapmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Rahim Can Peker, "Teknenin kabuğu ve tasarımı tamamen yerli üretimdir. Güneş panellerinin laminasyonu yerlidir. Motor ve batarya sadece yurt dışından getirtildi. Bunların dışında tüm her şey tamamen yerli üretimdir. Her üretilen teknenin suya indirilmesi duygusal olur. Suya indirilirken ortağıma bu tekneyi satmasak mı yanımızda mı dursa dedim. Çünkü onda bir buçuk yıllık bir emek var. Gezinti teknesi olarak kullanmak isteyenler oldu, fakat döviz kurlarındaki artışlardan dolayı fiyatlar artınca maliyetler yükseldiği için bazıları fikrini değiştirdi. Şu anda bir kamu kuruluşuna sattık orada aktif olarak kullanılıyor. İlerleyen zamanlarda aha ucuza tekneyi üreterek herkesin kullanımına uygun hale getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.