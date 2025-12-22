Türk mühendislerin geliştirdiği yerli marin motoru envantere girdi

‘YERLİ MOTOR, YERLİ PLATFORMLA BULUŞTU’

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“TÜMOSAN olarak bugün büyük bir gurur yaşıyoruz; yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerin sahada karşılık bulduğunu görmek hepimizi mutlu ediyor. Ülkemiz adına deniz platformları için bu denli önemli bir günde biz de yerli marin motorumuzla yer alıyoruz. 2022 yılında Tersaneler Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız Stratejik İş Birliği Anlaşması sonrasında teslimatına başlanan marin motorlarımızın bir benzerini bugün ULAQ teknesinde görüyoruz. ARES Tersanesi tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı’na yerli bir motor çok yakıştı; Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde, ARES Tersanesi ana yükleniciliğinde yürütülen bu projede motorumuzu TÜBİTAK testlerinden geçirerek platforma entegre ettik ve uzun süre deniz testleri gerçekleştirdik. Bu tür iş birlikleri, ülke sanayimizin SİDA gibi kritik teknolojilerde tamamen yerli çözümler üretebileceğini açıkça göstermektedir.”