Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketleri, TÜBİTAK SAGE, özel sektör şirketleri, KOBİ'ler ve üniversitelerin birlikte yürüttüğü çalışmalarla hem mevcut ürün ve ekipmanların sürekliliği, bakım ve idamesi sağlandı hem de yeni teknolojiler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Bunun yanında bir dizi yeni ürünün geliştirilme sürecindeki kritik aşamalar başarıyla geride bırakıldı.

