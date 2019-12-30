Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi
Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında yoğun bir çalışma yürüttü.
Yurt içinde ve dışında güvenlik operasyonları ve sınır ötesi harekatlar gerçekleştiren güvenlik güçlerinin en önemli destekçisi Türk savunma sanayisi ekosistemini oluşturan kurum ve kuruluşlar oldu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketleri, TÜBİTAK SAGE, özel sektör şirketleri, KOBİ'ler ve üniversitelerin birlikte yürüttüğü çalışmalarla hem mevcut ürün ve ekipmanların sürekliliği, bakım ve idamesi sağlandı hem de yeni teknolojiler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Bunun yanında bir dizi yeni ürünün geliştirilme sürecindeki kritik aşamalar başarıyla geride bırakıldı.
Türkiye'nin yeni İHA'ları ilk kez uçtu
Hava platformları alanında yüksek irtifa uzun havada kalış sınıfında Türkiye'yi dünyadaki 4 ülkeden biri arasına sokan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuşunu yaptı. 40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilecek Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Aksungur, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Milli uydular üzerinden kontrol edilebilen ve görev menzili binlerce kilometreye ulaşan ilk Anka-S'ler teslim edildi. Sürü İHA Projesi başlatıldı. İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi hayata geçirildi. Yeni teslimatlarla Atak helikopteri sayısı 55'e, İHA sayısı 120'ye ulaştı.
Helikopter projeleri emin adımlarla ilerliyor
Atak helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi başlatıldı. Gökbey helikopterinin ilk sertifikasyon uçuşu yapıldı. Genel Maksat Helikopteri Programı kapsamında, toplamda 109 adet üretilecek T-70 helikopterinin ilki hangardan çıkarıldı. A400M Projesi kapsamında 8 ve 9'uncu uçakların teslimatı tamamlandı.