Türk savunma sanayisinin kalbi: İşte TUSAŞ'ın ürettiği yerli ve milli savunma sistemleri
Ankara'da terör saldırısı gerçekleştirilen Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) yerli ve milli savunma sistemleriyle dikkat çeken bir firma. Milli muharip uçağı Kaan, insansız savaş uçağı Anka3, jet eğitim uçağı Hürjet, Atak helikopterleri, insansız hava aracı Aksungur ve Gökbey helikopteri TUSAŞ tarafından üretiliyor.
Ankara Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleşti. TUSAŞ milli ve yerli savunma sanayii ürünleri ile dikkat çeken bir firma.
Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuruldu.
Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerine teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kuruldu.
25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırıldı.