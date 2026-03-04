  1. Anasayfa
  4. Türkiye semalarındaki ''gümüş mucize'' kameralara böyle yansıdı

Doğu Anadolu'nun kalbi Van, tarih ve gökyüzünün eşsiz buluşmasına sahne oldu. Urartu Krallığı’nın 2 bin 700 yıllık mirası Van Kalesi, akşam saatlerinde ufuktan yükselen dev dolunayla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kadim Tuşba topraklarında yaşanan bu görsel şölen, izleyenleri adeta büyüledi.

Kaynak: İHA
Van’da akşam saatlerinde yükselen dolunay, kentin binlerce yıllık tarihine ışık tuttu.

M.Ö. 840-825 yıllarında Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından inşa edilen ve yüzyıllardır ayakta kalan Van Kalesi, bu kez gökyüzünün en parlak haliyle selamlaştı.

Kalenin 100 metre yüksekliğindeki sarp kayalıklarının zirvesinde yer alan, Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamir ettirilen tarihi Süleyman Han Camii, dolunay ışığı altında muazzam bir silüet oluşturdu. 

Caminin hemen yanında dalgalanan Türk bayrağı ile birleşen ay ışığı, kentin inanç ve kültür turizmindeki gücünü bir kez daha kanıtladı.

