Türkiye'de 2021'in ''Twitter'daki enleri'' açıklandı
Twitter, 2021 yılının Türkiye'de en çok konuşulan isim, hashtag ve tweet'lerini açıkladı. Listeyi siyaset, spor, sağlık ve orman yangınları doldurdu.
NTV'nin aktardığı rakamlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan ve tweet'lerde en çok bahsedilen isim oldu. Erdoğan'ı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca izledi.
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Geçen yıla göre pandemi önlemleri hafiflese ve pandemi geçen yılki gibi gündemin ilk maddesi olmasa da, Koca'nın tweet'leri yine de büyük ilgi gördü.
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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en çok konuşulan isimler arasında yedinci sırada yer aldı.
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Twitter'da en çok konuşulan isimlerde futbol dünyasından iki kişi de ilk 20'de kendine yer buldu. Fenerbahçeli Mesut Özil listede 14. sırada, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ise 17. sırada yer aldı. En çok etkileşim alan hesaplar arasında ilk 5'te sadece Fenerbahçe'nin @Fenerbahçe hesabı var.
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