Türkiye'de 2021'in ''Twitter'daki enleri'' açıklandı

Twitter'da en çok konuşulan isimlerde futbol dünyasından iki kişi de ilk 20'de kendine yer buldu. Fenerbahçeli Mesut Özil listede 14. sırada, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ise 17. sırada yer aldı. En çok etkileşim alan hesaplar arasında ilk 5'te sadece Fenerbahçe'nin @Fenerbahçe hesabı var.