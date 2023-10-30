Türkiye'de 77 bin lira! iPhone 15 Pro Max'in maliyeti ortaya çıktı

MALİYET YÜZDE 12 DAHA FAZLA

Bu analize göre iPhone 15 Pro Max'in malzeme faturası 558 dolar (15.754,29 TL) ve bu da iPhone 14 Pro Max'in üretim maliyetinden yüzde 12 daha fazla.

Öte yandan yapılan araştırmalara göre iPhone 15 Pro iPhone 14 Pro'dan yüzde 8, iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus'tan yüzde 10 ve iPhone 15 ise iPhone 14'ten yüzde 16 daha pahalı.