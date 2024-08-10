Türkiye'de hangi partinin seçmeni en çok hangi sosyal medyayı kullanıyor ?
Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim yasağı devam ederken ASAL Araştırma Türkiye'de siyasi parti seçmenlerine göre sosyal medya kullanımını araştırdı ve hangi partinin seçmeninin hangi sosyal medya platformunu daha çok kullandığı ortaya çıktı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Instagram'a erişimi engellerken re'sen kapatma yetkisini kullanmıştı. Instagram'a getirilen erişim yasağı da yasağa verilen tepkiler de sürerken ASAL Araştırma dikkat çeken bir sosyal medya anketi sonuçlarını açıkladı.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan "Sosyal medya uygulamalarından hangilerini kullanıyorsunuz" araştırmasında hem Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal medya platformu hem de parti seçmenlerine göre sosyal medya platformu kullanımları belli oldu.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 2 bin kişiyle bilgisayar destekli telefon yöntemiyle (CATI) yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Sosyal medya uygulamalarından hangilerini kullanıyorsunuz?" açık uçlu sorusunu yöneltti.
Araştırmada Instagram yüzde 30.5’le ilk sırada gelirken, onu yüzde 20.3’le Facebook takip ediyor. Twitter yüzde 18.6 ile üçüncü sırada geliyor. Onu yüzde 14.0’la YouTube izlerken, TikTok da yüzde 7.4 oranla takip ediyor.