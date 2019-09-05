Türkiye'deki keşif dünyanın seyrini değiştirecek...

ASLAN HEYKELİ BULUNDU Assos batı kapısı yanındaki han kompleksinin mekanlarından birinde yapılan kazı çalışmaları sırasında aslan heykel parçası ve yanında da bir kandil bulundu. Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen aslan başlı heykel incelendikten sonra kesin olarak tarihlenecek. Aslan heykeli ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Nurettin Arslan, "İçinde bulunduğumuz alan Bizans döneminde han olarak kullanılan, kendine ait bir şapeli, ocağı, fırını, sarnıç, üretim atölyeleri ve depoları ile çok büyük bir yapı kompleksi. Bu kompleksi anlamak istiyoruz.