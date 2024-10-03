Türkiye'den izlenemedi diye üzülmeyin... İşte kare kare Güneş tutulması

Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te bulunan Kongre Binası önünde toplanan on binlerce gösterici, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin eğitim politikalarını protesto etti. Pankartlar ve Arjantin bayrakları taşıyan çoğunluğu öğretmen ve öğrencilerden oluşan göstericiler, üniversite sisteminin korunması talebinde bulundu.