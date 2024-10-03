Türkiye'den izlenemedi diye üzülmeyin... İşte kare kare Güneş tutulması
Dün gerçekleşen ancak Türkiye'den izlenemeyen Güneş tutulması Güney Amerika'da milyonlarca kişi tarafından sokaklarda izlendi. İşte 2 Ekim Güneş tutulmasından büyüleyen manzaralar...
Kaynak: AA
Ay'ın Güneş ve Dünya'nın arasına girmesiyle oluşan güneş tutulması, Arjantin ve Şili'de gözlemlendi.
1 / 19
Güneş tutulmasını takip etmek için dışarı çıkan vatandaşlar, özel gözlükler kullanarak tutulmayı izledi.
2 / 19
3 / 19
Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te bulunan Kongre Binası önünde toplanan on binlerce gösterici, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin eğitim politikalarını protesto etti. Pankartlar ve Arjantin bayrakları taşıyan çoğunluğu öğretmen ve öğrencilerden oluşan göstericiler, üniversite sisteminin korunması talebinde bulundu.
4 / 19