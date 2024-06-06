Türkiye'nin 2'nci astronotu uzayda yapacağı deneyleri açıkladı
Türkiye'nin 8 Haziran'da uzaya göndereceği ikinci astronotu elektronik mühendisi Tuva Cihangir Atasever, "Mikro yer çekimi koşullarında geçireceğimiz süre yalnızca 3 dakika. Yani o üzerinde taşıyacağım 3 farklı deneyi gerçekleştirmek için 3 dakikalık bir sürem olacak" dedi.
Alper Gezeravcı'nın ardından Türkiye'nin uzaya göndereceği ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu, 8 Haziran'da ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport Tesisleri’nden gerçekleştirilecek. Astronot Atasever'in uzay yolculuğu, yaklaşık 1,5 saat sürecek. Atasever, araştırma uçuşunun gerçekleşeceği Spaceport Tesisleri'nden video konferans yoluyla bağlanarak, uçuş öncesi eğitimlerinin devam ettiğini söyledi. Uzay merakının başladığı döneme değinen Atasever, "Benim uzaya merakım, esasında üniversiteden mezun olduktan sonra Ay’a gitmiş, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşamış insanların dünyayı o uzak noktadan gördükleri zaman yaşadıkları psikolojik değişim dönüşümü anladıktan sonra gelişmeye başladı. Çünkü oralara giden insanların, dünyayı uzak noktadan gören insanların ev algıları değişiyor. Ev artık onlar için bütün gezegen ve aileleri de gezegende yaşayan herkes haline gelmeye başlıyor. Bunları öğrendikten, bunları okuduktan sonra uzaya olan merakım gitgide arttı ve 2017 yılında ROKETSAN'da uzay sistemleri direktörlüğünde aviyonik sistemlerden sorumlu mühendis olarak çalışmaya başladım" dedi.
Bugüne kadar gerçekleştirdiği görevlerden bahseden Atasever, "Bugüne kadar yaptığımız şeyler esasında geçtiğimiz sene 2023 yılının Nisan ayında, ABD'nin Euston şehrinde, AX-3 Misyonu'nun hazırlıklarıyla başlamıştı. Biz Alper Gezer Avcı'yla beraber eğitimlerimize başlamak için geldik. Çeşitli fazlardan geçtik. Hem NASA'da, hem Avrupa Uzay Ajansı'nda, Japonya Uzay Ajansı'nda, ABD içerisinde NASA'nın farklı merkezlerinde eğitimler gördük. Uçuşa hazırlandık. Biliyorsunuz geçtiğimiz ocak ayında AX-3, misyonunu başarılı bir şekilde icra edildi. O aşamadan sonra da esasında benim gerçekleştireceğim bu yörünge altı araştırma uçuşunun hazırlıkları daha da hız kazandı, diyebilirim. Biz geçtiğimiz sene haziran ayından beri, bir seneden belki birazcık daha uzun bir süreden beri de bu gerçekleştireceğimiz bilimsel misyonun hazırlıklarına kanalize olmuş vaziyetteydik" diye konuştu.
Yapacağı görev uçuşunun, uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştirilen görevlerden bambaşka bir profile sahip olduğunu belirten Atasever, "Bir taşıyıcı uçakla beraber yaklaşık 14 kilometrelik bir irtifaya çıkıp, ilgili olumlu koşullar oluştuğu zaman ayrılıp yaklaşık 90 kilometrelik irtifaya 1 dakika gibi kısa bir süre içerisinde eriştiğimiz ve uzaya adeta dokunup geri geldiğimiz bir uçuş profili olacak. Biz bu uçuşumuzda bilimsel deneyler gerçekleştireceğiz. 7 farklı bilimsel deney olacak. Astrofizik, astro parçacık fiziğinden genetik bilimine, beyin kan ve omurilik sıvısı dinamiklerinden hücre mikrobiyolojisine kadar farklı alanlarda deneyler gerçekleştireceğiz. Bu özel uçuş profilinin insan bedeni üzerindeki etkilerini ve çeşitli donanımların denemesini gerçekleştirerek Türkiye'nin uzay bilimi alanındaki yetkinliklerini genişletmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.