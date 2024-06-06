Türkiye'nin 2'nci astronotu uzayda yapacağı deneyleri açıkladı

Bugüne kadar gerçekleştirdiği görevlerden bahseden Atasever, "Bugüne kadar yaptığımız şeyler esasında geçtiğimiz sene 2023 yılının Nisan ayında, ABD'nin Euston şehrinde, AX-3 Misyonu'nun hazırlıklarıyla başlamıştı. Biz Alper Gezer Avcı'yla beraber eğitimlerimize başlamak için geldik. Çeşitli fazlardan geçtik. Hem NASA'da, hem Avrupa Uzay Ajansı'nda, Japonya Uzay Ajansı'nda, ABD içerisinde NASA'nın farklı merkezlerinde eğitimler gördük. Uçuşa hazırlandık. Biliyorsunuz geçtiğimiz ocak ayında AX-3, misyonunu başarılı bir şekilde icra edildi. O aşamadan sonra da esasında benim gerçekleştireceğim bu yörünge altı araştırma uçuşunun hazırlıkları daha da hız kazandı, diyebilirim. Biz geçtiğimiz sene haziran ayından beri, bir seneden belki birazcık daha uzun bir süreden beri de bu gerçekleştireceğimiz bilimsel misyonun hazırlıklarına kanalize olmuş vaziyetteydik" diye konuştu.