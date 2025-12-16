Türkiye'nin 5 yaşındaki minikleri 18 ülkeden 623 takımı geçerek dünya robotik şampiyonu oldu

Çocukların oyunla keşif yapmalarını sağlayan bir merkez kuran Simin Yener Kartın, "Biz İstanbul Göktürk'te oyunla bir keşif merkezi olarak çocuklarımızı oyun oynatarak keşfetmelerini sağlayan bir merkez olarak, İtalya Roma'da Robotik Olimpiyatlarına katıldık. Dünya Robotik Şampiyonası'nda 5 yaş takımımızla en iyi proje tasarımında yani Best Design Table'da dünya şampiyonu olduk. Amacımız okul öncesi yaşta çocuklarımızın iklim, küresel ısınma, sürdürülebilirlik gibi aslında dünya gündeminde olan temel sorunlarda farkındalıklarını artırmak ve farkındalıklarını artırmak ve bundan sonra onların bu problemlerine oyun oynayarak aslında kendi alanlarında robotik çözümler bulmalarını sağlamak. Çocuklarımız da kendi hayal güçleriyle çok güzel proje geliştirdiler. Yenilenebilir enerjiyle akıllı bir şehir tasarladılar ve bununla da ödül aldılar. Biz oyunla keşfettik. Çocuklarımız Enerji Müzesi'ne gittiler, İklim Müzesi'ne gittiler. Burada araştırma yaptılar, farkındalıkları arttı. Neden yenilenebilir enerjiye ihtiyacımız var. Bu çok önemliydi onlar için.Bu konuda farkındalık sağladıktan sonra proje geliştirdiler" dedi.