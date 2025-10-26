Türkiye'nin balistik füzesi TAYFUN tam isabet vurdu
Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 280 kilometre menzile sahip TAYFUN füzesi, belirlenen hedefi tam isabet vurdu.
Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen TAYFUN füzesi, bir test atışını daha başarıyla gerçekleştirdi.
ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzun menziliyle caydırıcılığımızın güçlü teminatı TAYFUN. Hassas vuruş kabiliyeti ve üstün performansıyla TAYFUN, gerçekleştirilen kafile kabul atışında belirlenen hedef koordinatı tam isabetle vurdu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistemlerle, Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü ve caydırıcılığını daha da artırmaya devam edeceğiz" denildi.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stratejik caydırıcılığımızın vurucu gücü TAYFUN. TAYFUN füzelerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimizin stratejik stoklarını hızla artırmaya devam ediyoruz" dedi.
TAYFUN FÜZESİNİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Hipersonik hızlara ulaşarak hava savunma sistemlerinden etkilenmiyor.
Elektronik harp dayanımı yüksek; GPS karıştırmalarına karşı dirençli.
Her hava koşulunda (gece/gündüz) görev yapabiliyor.
Lojistik olarak hızlı atışa hazır hale geliyor ve yüksek harekât esnekliği sunuyor.