Türkiye'nin hayat kurtaran mobil uygulaması bir haftada rekor kırdı
İçişleri Bakanlığı tarafından yerli imkanlarla geliştirilen "Hayat 112 Acil" mobil ihbar uygulaması, erişime açıldığı ilk 7 günde 400 bin indirme barajını aştı. Fotoğraf ve video paylaşımına imkan tanıyan akıllı platform; radarları gösterme, gizli ihbar ve afet anında yakınlara otomatik mesaj gönderme gibi pek çok hayat kurtaran özelliği barındırıyor.
İçişleri Bakanlığı, dijital dönüşüm hamleleri kapsamında tamamen yerli imkanlarla geliştirilen yeni nesil "HAYAT 112 Acil" mobil ihbar uygulamasını bayram öncesinde vatandaşların hizmetine sundu. Bakanlığın paylaştığı verilere göre, platform erişime açıldığı ilk bir hafta içinde yarım milyona yakın indirme sayısına ulaştı.
e-Devlet entegrasyonuyla çalışan sistem sayesinde 112 acil hattı sadece sesli bir çağrı merkezi olmaktan çıktı. Vatandaşlar artık tek tuşla konum, fotoğraf ve 10 saniyelik video ekleyerek multimedya tabanlı ihbar yapabiliyor.
Uygulamada en çok ihbarın geldiği birim emniyet oldu. Sırasıyla, AFAD, Jandarma, İtfaiye, Orman Yangını İhbarı ve Sahil Güvenlik birimlerine ihbar yapıldı.
En fazla ihbar yapılan şehirler sırasında İstanbul ilk sırada yer alırken mega kenti Ankara, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Kahramanmaraş takip ederek en çok ihbar yapılan ilk 7 şehir arasında yer aldı. AFAD’a en çok ihbar deprem bölgesinden ve deprem yaşanılan şehirlerinden yapıldı. Sahil Güvenliğe en çok ihbar ise sahil şeridi şehirlerinden geldi.
MERKEZ KIRMIZI KODLA UYARILACAK
Portalda 7 gün içinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasına yönelik 400’ün üzerinde ihbar yapıldı. Bu ihbarlar, 112 birimlerince yerel yönetimlere iletildi. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmaması durumunda ihbarlar, birkaç gün içinde HAYAT 112 Acil uygulaması merkezine 'Kırmızı kodla müdahale edilmedi' uyarısı olarak düşecek. Yerel yönetimler müdahale edene kadar bu kırmızı kod uyarısı sistemde kalmaya devam edecek.
İSTEYEN KENDİSİNİ GİZLEYEBİLECEK
Uygulama kapsamında ihbarda bulunan vatandaşların kimlik ve kişisel bilgileri, KVKK'ye uygun olarak tamamen gizli tutulacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Vatandaşlar, 'ihbarımı gizli tut' seçeneğiyle gizlilik modunu aktifleştirerek suçla mücadeleye güvenle destek olabilecek. Uygulama üzerinden ihbar yapmak istemeyenler için geleneksel sesli çağrı sistemi de korunuyor. Dijital menülerle vakit kaybetmek istemeyen vatandaşlar, panik anlarında ekrandaki '112 Acil' butonuna dokunarak merkeze anında sesli olarak bağlanabilecek.