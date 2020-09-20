Türkiye'nin ilk yerli uçan arabası Cezeri'ye büyük övgü

SBS NEWS: İLK TEST UÇUŞU BAŞARIYLA TAMALANDI Avustralya'da yayın yapan SBS News ise, "Türkiye'nin ilk uçan otomobili kısa bir süre havada süzülerek ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı" diye haber yaptı. WION MEWS: GELECEK BURADA Hindistan merkezli ve Doğu Asya'daki ülkelerdeki gelişmeleri dünyaya duyuran WION News de, "Gelecek burada: Türkiye'nin uçan otomobili ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Araç, saatte 100 km hıza ve 2000 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor" dedi.