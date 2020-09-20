Türkiye'nin ilk yerli uçan arabası Cezeri'ye büyük övgü
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen Cezeri'nin uçuş testleri, 11 Eylül 2020 Cuma günü başladı.
REUTERS HAFTANIN EN MUTLU HABERİ İLAN ETTİ Yine Reuters, "haftanın mutlu eden haberleri" listesine Cezeri'yi aldı ve birinci sıraya koydu.
SBS NEWS: İLK TEST UÇUŞU BAŞARIYLA TAMALANDI Avustralya'da yayın yapan SBS News ise, "Türkiye'nin ilk uçan otomobili kısa bir süre havada süzülerek ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı" diye haber yaptı. WION MEWS: GELECEK BURADA Hindistan merkezli ve Doğu Asya'daki ülkelerdeki gelişmeleri dünyaya duyuran WION News de, "Gelecek burada: Türkiye'nin uçan otomobili ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Araç, saatte 100 km hıza ve 2000 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor" dedi.
Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı'nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri'den alan uçan araba, böylelikle kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 1.5 yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. Reuters'den milli uçan araba 'Cezeri'ye övgü! | Video