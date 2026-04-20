Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk robotu şimdi de işbaşı yapıp mesaisine başladı
Türkiye’nin nüfus kütüğüne kaydedilen ilk insansı robotu CANİKMAN, Samsun’da sahaya indi. Canik Belediyesi bünyesinde Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde göreve başlayan yerli robot, öğrencileri karşılıyor, derslere giriyor ve kampüsü tanıtıyor.
CANİKFEST kapsamında Samsun'a getirilen insansı robot CANİKMAN, Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde fahri kimlik belgesi verilerek "Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk robotu" olmuştu.
'Canik" adıyla kayıtlara geçen robot, şimdi Canik Belediyesi bünyesinde sahaya indi. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde görev yapan CANİKMAN, kampüse gelen öğrencileri "hoş geldiniz" diyerek karşılıyor, derslere katılarak çeşitli konularda bilgi veriyor ve yeni gelenlere kampüsü tanıtıyor.
Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan CANİKMAN, kısa sürede kampüsün en dikkat çeken unsurlarından biri hâline geldi.