Türkiye'nin Twitter şampiyonları belli oldu
2019'u geride bırakırken Twitter'ın Türkiye gündemi de belli oldu. Bu yıl en çok konuşulanlar arasında müzisyen Haluk Levent'in kurucusu olduğu yardım platformu AHBAP yer aldı. Levent de 2019’da en çok konuşulan ünlü isim oldu.
Bu yıl en çok konuşulanlar arasında müzisyen Haluk Levent'in kurucusu olduğu yardım platformu AHBAP yer aldı. Levent de 2019’da en çok konuşulan ünlü isim oldu.
Türkiye’de Twitter’ın 2019 sohbetlerinde en çok adı geçen isim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken,