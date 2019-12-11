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  3. 11 Aralık 2019 10:29

Türkiye'nin Twitter şampiyonları belli oldu

2019'u geride bırakırken Twitter'ın Türkiye gündemi de belli oldu. Bu yıl en çok konuşulanlar arasında müzisyen Haluk Levent'in kurucusu olduğu yardım platformu AHBAP yer aldı. Levent de 2019’da en çok konuşulan ünlü isim oldu.

Türkiye'nin Twitter şampiyonları belli oldu

Bu yıl en çok konuşulanlar arasında müzisyen Haluk Levent'in kurucusu olduğu yardım platformu AHBAP yer aldı. Levent de 2019’da en çok konuşulan ünlü isim oldu.

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Türkiye'nin Twitter şampiyonları belli oldu

Türkiye’de Twitter’ın 2019 sohbetlerinde en çok adı geçen isim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken,

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Türkiye'nin Twitter şampiyonları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve...

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Türkiye'nin Twitter şampiyonları belli oldu

Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz da sohbetlere ağırlığını koydu.

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