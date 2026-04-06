Türkiye'nin uzun menzilli kamikaze İHA'sı havalandı! İşte ilk görüntüler
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), milli imkanlarla geliştirilen uzun menzilli kamikaze İHA'nın test uçuşu görüntülerini paylaştı.
Kaynak: DHA/İHA
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), taktik İHA segmentindeki başarısını stratejik seviyeye taşıdı. Bugüne kadar KARGU, ALPAGU, TOGAN ve BOYGA gibi birçok milli teknoloji geliştiren STM, şimdi de uzun menzilli kamikaze İHA ile sahneye çıkıyor.
STM’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ilk test uçuşu görüntüsü, savunma dünyasında büyük yankı uyandırdı. Paylaşımda, "Mesafe, artık bir engel değil. Takipte kalın" ifadeleri kullanıldı.
