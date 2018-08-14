Türkler iPhone için ne kadar harcadı ?
ABD'li teknoloji devi Apple, 2008'den beri Türkiye'de oldukça popüler. Peki 10 yılda iPhone’lar için ne kadar para ödedik ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var” sözlerinin hemen ardından gözler akıllı telefon pazarındaki son duruma çevrildi.
ABD merkezli teknoloji şirketinin akıllı telefon modeli iPhone 2008’den beri ülkemizde satılıyor.
İşte 2008’den günümüze rakamlar ile Türkiye’nin iPhone harcaması...
2007'DE JOBS TANITTI, 2008'DE TÜRKİYE'YE GELDİ
Apple ilk iPhone modelini 2007 yılında dönemin CEO'su Steve Jobs'un sunumu ile tanıttı.
İlk iPhone'un Türkiye'ye adım atması ise 2008'i buldu. Apple bu süre zarfında dünya genelinde 1.3 milyar adet iPhone sattı.