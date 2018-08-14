Türkler iPhone için ne kadar harcadı ?

HER 8 KİŞİDEN 1’İ İPHONE KULLANDI.

2008'den beri yani 10 yıldır hayatımızda olan iPhone'lar Türkiye'de ise 10 milyona yakın kişiye ulaştı.



Başka bir deyişle Türkiye’de her 8 kişiden 1’i iPhone kullandı.