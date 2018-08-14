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  3. 14 Ağustos 2018 17:22

Türkler iPhone için ne kadar harcadı ?

ABD'li teknoloji devi Apple, 2008'den beri Türkiye'de oldukça popüler. Peki 10 yılda iPhone’lar için ne kadar para ödedik ?

Türkler iPhone için ne kadar harcadı ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var” sözlerinin hemen ardından gözler akıllı telefon pazarındaki son duruma çevrildi.

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Türkler iPhone için ne kadar harcadı ?

ABD merkezli teknoloji şirketinin akıllı telefon modeli iPhone 2008’den beri ülkemizde satılıyor.

İşte 2008’den günümüze rakamlar ile Türkiye’nin iPhone harcaması...

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Türkler iPhone için ne kadar harcadı ?

2007'DE JOBS TANITTI, 2008'DE TÜRKİYE'YE GELDİ
Apple ilk iPhone modelini 2007 yılında dönemin CEO'su Steve Jobs'un sunumu ile tanıttı.

İlk iPhone'un Türkiye'ye adım atması ise 2008'i buldu. Apple bu süre zarfında dünya genelinde 1.3 milyar adet iPhone sattı.

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Türkler iPhone için ne kadar harcadı ?

HER 8 KİŞİDEN 1’İ İPHONE KULLANDI.
2008'den beri yani 10 yıldır hayatımızda olan iPhone'lar Türkiye'de ise 10 milyona yakın kişiye ulaştı.

Başka bir deyişle Türkiye’de her 8 kişiden 1’i iPhone kullandı.

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