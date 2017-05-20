  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Mayıs 2017 13:26

Twitter’dan kullanıcılara önemli uyarı

Twitter gizlilik politikasını güncellediğini ve yeni kuralların 18 Haziran 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Twitter’dan kullanıcılara önemli uyarı

Twitter'dan kullanıcılara gönderilen bilgilendirme e-postasında yeni gizlilik politikasının baştan sonra okunması tavsiye edildi.

1/ 7
Twitter’dan kullanıcılara önemli uyarı

Açıklamada 18 Haziran 2017 tarihinde ve sonrasında Twitter kullananların bu kuralları kabul etmiş sayılacağının altı çizildi.

2/ 7
Twitter’dan kullanıcılara önemli uyarı

İşte Twitter'ın yeni gizlilik politikası:

Şeffaflık ve kontrol: Bilgilerine daha şeffaf şekilde erişim sağlamak ve verilerinin Twitter tarafından nasıl kullanıldığına dair daha ayrıntılı kontroller sunmak amacıyla Twitter Verilerini genişleterek yeni Kişiselleştirme ve Veri ayarlarını kullanıma açtık. Bu gelişmiş ayarlarla birlikte Twitter web tarayıcısının ”Takip Etme (Do Not Track)” ayarına bağlı çalışmayacak ve artık bu ayarı desteklemeyeceğiz.

3/ 7
Twitter’dan kullanıcılara önemli uyarı

Web verisi: Hizmetlerimizi geliştirmek, ayrıca reklamlar dahil sana gösterdiğimiz içeriği kişiselleştirmek için yerleştirilmiş zaman akışları gibi Twitter içeriği ile entegre olan diğer web sitelerinin verilerini saklama ve kullanma şeklimizi güncelledik. Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Üyesi ülkelerdeki kullanıcıların web sayfası ziyaret verilerini tutmuyoruz.

4/ 7