Twitter’dan kullanıcılara önemli uyarı

İşte Twitter'ın yeni gizlilik politikası:



Şeffaflık ve kontrol: Bilgilerine daha şeffaf şekilde erişim sağlamak ve verilerinin Twitter tarafından nasıl kullanıldığına dair daha ayrıntılı kontroller sunmak amacıyla Twitter Verilerini genişleterek yeni Kişiselleştirme ve Veri ayarlarını kullanıma açtık. Bu gelişmiş ayarlarla birlikte Twitter web tarayıcısının ”Takip Etme (Do Not Track)” ayarına bağlı çalışmayacak ve artık bu ayarı desteklemeyeceğiz.



