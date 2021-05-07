Twitter'a 2 yeni özellik geliyor! Para kazanma dönemi başlıyor!
Twitter peş peşe iki yeni güncellemesinin müjdesini verdi. Güncellemelerden biri Twitter'da fotoğraf paylaşanların yüzünü güldürecek, diğeri ise sosyal medyadan para kazanma hayali kuranları sevindirecek...
Sosyal ağ Twitter’da kullanıcıların uzun yıllardır en büyük sıkıntılarından biri haline gelen fotoğraf kırpma sorunu tarih oluyor.
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Twitter’ın Android ve iOS sürümlerine gelen güncellemeyle artık kullanıcılar sosyal ağa fotoğraf yüklerken, o fotoğrafı kırpıp, uygun boyutlara getirmek zorunda kalmayacak.
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Twitter’a gelen bu yeni özellik ile paylaşılan tweet’lerde kullanılan fotoğraflar, akış sayfasında tam boyutlu olarak görüntülenecek.
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Böylece Twitter kullanıcıları, sosyal ağa fotoğraf yüklerken, o fotoğrafın diğer kullanıcılar tarafından nasıl görüneceği endişesini de yaşamayacak.
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