Twitter'da bir şok daha: 400 milyon hesabın bilgisi çalındı
İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) bir bilgisayar korsanının, 400 milyondan fazla hesapla ilgili özel bilgileri çaldığı iddiası üzerine inceleme başlattı.
“Ryushi” lakaplı bilgisayar korsanı, bazıları ünlülere ait bilgileri teslim etmek ve daha sonra da silmek için 200 bin dolar istiyor.
DPC, “bu güvenlik meselesiyle ilgili olarak, Twitter’ın veri koruma yasalarına uyumunu inceleyeceğini” belirtti. Twitter ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Çalınan veriler arasında, bazıları ünlülere ve siyasetçilere ait telefon numaralarının ve elektronik posta adreslerinin de bulunduğu belirtiliyor. Veri hırsızlığının boyutları henüz teyit edilmezken, sadece küçük bir “numune” kamuoyuna açıklandı
Guardian gazetesi, bilgisayar korsanının bilgilerini açıkladıkları arasında ABD’li Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez’in de bulunduğunu yazdı. Twitter hesabı geçtiğimiz günlerde hacklenen yayıncı Piers Morgan’ın da bilgileri yayımlananlar arasında yer aldığı kaydediliyor.