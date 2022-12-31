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  4. Twitter'da bir şok daha: 400 milyon hesabın bilgisi çalındı

Twitter'da bir şok daha: 400 milyon hesabın bilgisi çalındı

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) bir bilgisayar korsanının, 400 milyondan fazla hesapla ilgili özel bilgileri çaldığı iddiası üzerine inceleme başlattı.

Twitter'da bir şok daha: 400 milyon hesabın bilgisi çalındı - Resim: 1

“Ryushi” lakaplı bilgisayar korsanı, bazıları ünlülere ait bilgileri teslim etmek ve daha sonra da silmek için 200 bin dolar istiyor.

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Twitter'da bir şok daha: 400 milyon hesabın bilgisi çalındı - Resim: 2

DPC, “bu güvenlik meselesiyle ilgili olarak, Twitter’ın veri koruma yasalarına uyumunu inceleyeceğini” belirtti. Twitter ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Twitter'da bir şok daha: 400 milyon hesabın bilgisi çalındı - Resim: 3

Çalınan veriler arasında, bazıları ünlülere ve siyasetçilere ait telefon numaralarının ve elektronik posta adreslerinin de bulunduğu belirtiliyor. Veri hırsızlığının boyutları henüz teyit edilmezken, sadece küçük bir “numune” kamuoyuna açıklandı

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Twitter'da bir şok daha: 400 milyon hesabın bilgisi çalındı - Resim: 4

Guardian gazetesi, bilgisayar korsanının bilgilerini açıkladıkları arasında ABD’li Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez’in de bulunduğunu yazdı. Twitter hesabı geçtiğimiz günlerde hacklenen yayıncı Piers Morgan’ın da bilgileri yayımlananlar arasında yer aldığı kaydediliyor.

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