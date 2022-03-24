Twitter'da merakla beklenen yeni özellik geldi
Twitter, bugün Twitter Support adlı hesabından yaptığı paylaşımla kullanıcıların uzun süredir beklediği özelliğin geldiğini duyurdu.
Geçmiş konuşmalarda mesaj arama başta WhatsApp, Instagram gibi rakip sosyal medya platformlarında bulunuyordu.
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Twitter da bu özelliği ekleyerek kullanıcı deneyimini iyileştiriyor ve rakipleriyle olan rekabetini arttırıyor.
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ShiftDelete'de yer alan habere göre; Twitter mesajlar için arama yapma özelliği; tümü, kişiler, gruplar ve mesajlar olarak dört bölüme ayrılacak.
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Mesaj aramaları, bu şekilde daha kolay hale gelecek. Twitter’ın bu özelliği sunmasındaki en büyük nedenlerden biri platform içinde işletmecilerin son zamanlarda artması oldu.
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