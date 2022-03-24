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Twitter'da merakla beklenen yeni özellik geldi

Twitter, bugün Twitter Support adlı hesabından yaptığı paylaşımla kullanıcıların uzun süredir beklediği özelliğin geldiğini duyurdu.

Twitter'da merakla beklenen yeni özellik geldi - Resim: 1

Geçmiş konuşmalarda mesaj arama başta WhatsApp, Instagram gibi rakip sosyal medya platformlarında bulunuyordu. 

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Twitter'da merakla beklenen yeni özellik geldi - Resim: 2

Twitter da bu özelliği ekleyerek kullanıcı deneyimini iyileştiriyor ve rakipleriyle olan rekabetini arttırıyor. 

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Twitter'da merakla beklenen yeni özellik geldi - Resim: 3

ShiftDelete'de yer alan habere göre; Twitter mesajlar için arama yapma özelliği; tümü, kişiler, gruplar ve mesajlar olarak dört bölüme ayrılacak.

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Twitter'da merakla beklenen yeni özellik geldi - Resim: 4

 Mesaj aramaları, bu şekilde daha kolay hale gelecek. Twitter’ın bu özelliği sunmasındaki en büyük nedenlerden biri platform içinde işletmecilerin son zamanlarda artması oldu. 

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