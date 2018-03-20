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  3. 20 Mart 2018 09:20

Twitter'dan kripto para kararı !

Twitter'dan kripto para kararı !

Arama motoru devi Google geçtiğimiz hafta sanal para birimleri ile ilgili reklamları engelleyeceğini duyurmuş, Google'dan konu ile ilgili yapılan resmi açıklamanın ardından Bitcoin ve diğer pek çok altcoin'in değeri hatırı sayılır oranda düşüş yaşamıştı.

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Twitter'dan kripto para kararı !

Google'ın bu kararı sonrası benzer bir hamlenin mikro blog devi Twitter'dan da geleceği iddia edildi.

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Twitter'dan kripto para kararı !

ABD basınında yer alan Twitter'a yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Twitter kripto para reklamların platformda yayınlanmasına yasak getirecek.

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Twitter'dan kripto para kararı !

Daha önce benzer bir karar 1.5 milyar kullanıcısı bulunan Facebook tarafından da uygulamaya konulmuştu.

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