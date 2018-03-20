Twitter'dan kripto para kararı !

Arama motoru devi Google geçtiğimiz hafta sanal para birimleri ile ilgili reklamları engelleyeceğini duyurmuş, Google'dan konu ile ilgili yapılan resmi açıklamanın ardından Bitcoin ve diğer pek çok altcoin'in değeri hatırı sayılır oranda düşüş yaşamıştı.

