Uçak yolculukları artık böyle mi olacak ?
Koronavirüs salgını kontrol altına alınsa bile sosyal mesafe kuralı bir süre daha uygulanacak. Peki salgın sonrası uçak yolculukları nasıl olacak? İtalyan koltuk firması Aviointeriors dikkat çeken bir tasarım çalışması yaptı.
İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) 2 milyondan kişiye bulaşmış durumda. Neredeyse dünya üzerindeki her ülkede görüen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 180 binin üzerine çıkmış durumda.
Corona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi olan havayolu şirketlerinin salgından sonraki dönemde nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmiş değil.
İtalyan koltuk firması Aviointeriors salgın sonrası dönemde uçak yolculukları nasıl yapılacak sorusuna cevap aradığı tasarım çalışmasını yayınladı.