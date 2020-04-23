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  3. 23 Nisan 2020 11:35

Uçak yolculukları artık böyle mi olacak ?

Koronavirüs salgını kontrol altına alınsa bile sosyal mesafe kuralı bir süre daha uygulanacak. Peki salgın sonrası uçak yolculukları nasıl olacak? İtalyan koltuk firması Aviointeriors dikkat çeken bir tasarım çalışması yaptı.

Uçak yolculukları artık böyle mi olacak ?

İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) 2 milyondan kişiye bulaşmış durumda. Neredeyse dünya üzerindeki her ülkede görüen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 180 binin üzerine çıkmış durumda.

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Uçak yolculukları artık böyle mi olacak ?

Corona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi olan havayolu şirketlerinin salgından sonraki dönemde nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmiş değil.

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Uçak yolculukları artık böyle mi olacak ?

İtalyan koltuk firması Aviointeriors salgın sonrası dönemde uçak yolculukları nasıl yapılacak sorusuna cevap aradığı tasarım çalışmasını yayınladı.

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Uçak yolculukları artık böyle mi olacak ?

Aviointeriors’ın Instagram hesabından yayımladığı “Janus” koltuk tasarımında, koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için yolcular arasına cam bölmeler konduğu görüldü

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