Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
Günümüzde uçak yolculukları artık hem kolaylaştı hem erken alınan biletler ile ucuzlaştı. İşte bu konfor, zaman ve ekonomik tasarrufun yanı sıra uçak yolculuklarında ilginç bilgilerde açığa çıkıyor. İşte uçaklarda yer alan vatandaşlarında dikkatini çeken o 'üçgen'in manası....
Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadığnı görebilirsiniz.
Uçak camlarındaki delikler Uçak camlarında gördüğümüz minik deliklerin iki sebebi var. Biri, hava basıncını dengelemek. Zira uçak havalandığında uçağın içinde ve dışında büyük bir basınç farkı oluşuyor. Bu küçük delik sayesinde o fark dengeleniyor. Minik deliğin diğer işlevi de camın buğulanmasını engellemek. İşte sizler için derlediğimiz ilginç bilgiler: