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  3. 23 Eylül 2019 13:51

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Günümüzde uçak yolculukları artık hem kolaylaştı hem erken alınan biletler ile ucuzlaştı. İşte bu konfor, zaman ve ekonomik tasarrufun yanı sıra uçak yolculuklarında ilginç bilgilerde açığa çıkıyor. İşte uçaklarda yer alan vatandaşlarında dikkatini çeken o 'üçgen'in manası....

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Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadığnı görebilirsiniz.

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Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Uçak camlarındaki delikler Uçak camlarında gördüğümüz minik deliklerin iki sebebi var. Biri, hava basıncını dengelemek. Zira uçak havalandığında uçağın içinde ve dışında büyük bir basınç farkı oluşuyor. Bu küçük delik sayesinde o fark dengeleniyor. Minik deliğin diğer işlevi de camın buğulanmasını engellemek. İşte sizler için derlediğimiz ilginç bilgiler:

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Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Uzun süredir telefonlarda bir özellik var ki pek çok kişinin bundan haberi bile yok! Telefonunuzu yüz üstü çevirip masaya koyduğunuzda bu özellik devredeyken ne oluyor biliyor musunuz?

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