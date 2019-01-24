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  3. 24 Ocak 2019 10:50

Uçan araba testi geçti

Yolcu uçağı üreticisi Boeing'in uçan otomobili testleri başarıyla tamamladı.

Uçan araba testi geçti

Uçan otomobiller artık bir hayal olmaktan çıkıyor. Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken bu otomobiller, çok yakında hayatımıza gireceğe benziyor.

Yolcu uçağı üreticisi Boeing uçan otomobil modelini başarı ile test etti.

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Uçan araba testi geçti

Şirketin bu hamlesi ile uçan taksilerin hayatımıza girmesi adına bir adım daha atılmış oldu.

Ancak uçan otomobiller ile ilgili yoğun mesai harcayan tek şirket Boeing değil.

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Uçan araba testi geçti

Yolcu uçağı üreticisi Airbus, "pop up" adını verdiği uçan otomobil konseptini geçtiğimiz dönemde görücüye çıkarmıştı.

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Uçan araba testi geçti

Araç hem karada hem de havada gidebiliyor. Pop up adlı araç, elektrikle çalışıyor ve sıfır emisyonu sayesinde çevreyle tamamen dost.

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