Uçan araba testi geçti
Yolcu uçağı üreticisi Boeing'in uçan otomobili testleri başarıyla tamamladı.
Uçan otomobiller artık bir hayal olmaktan çıkıyor. Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken bu otomobiller, çok yakında hayatımıza gireceğe benziyor.
Yolcu uçağı üreticisi Boeing uçan otomobil modelini başarı ile test etti.
Şirketin bu hamlesi ile uçan taksilerin hayatımıza girmesi adına bir adım daha atılmış oldu.
Ancak uçan otomobiller ile ilgili yoğun mesai harcayan tek şirket Boeing değil.
Yolcu uçağı üreticisi Airbus, "pop up" adını verdiği uçan otomobil konseptini geçtiğimiz dönemde görücüye çıkarmıştı.