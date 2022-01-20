Ucuz iPhone SE için tarih belli oldu
Apple'ın ucuz modeli iPhone SE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı.
Apple'ın ucuz telefonu olarak bilinen iPhone SE'nin yeni modelinin tarihi ortaya çıkıyor.
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Apple'ın ilk olarak iPhone 11 kasasıyla yeni bir iPhone SE tasarlayacağı düşünülüyordu.
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Ancak son raporlar, şirketin 2020'deki iPhone SE'yi biraz geliştirip iPhone SE+ 5G olarak satacağını gösteriyor.
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Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) CEO’su Ross Young'un yeni paylaşımına göre iPhone SE+ 5G'nin ekran üretimleri başladı.
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