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  3. 29 Mayıs 2020 12:13

iPhone SE 2020 satışa çıktı! Türkiye fiyatı şaşırttı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzun bir aradan sonra yeni iPhone modelini Türkiye'de satışa çıkardı. İşte iPhone SE 2'nin özellikleri ve Türkiye fiyatı...

iPhone SE 2020 satışa çıktı! Türkiye fiyatı şaşırttı

Apple, geçen yıl iPhone 11, iPhone Pro ve iPhone 11 Pro Max adında üç yeni telefonunu tanıtmış ve dünya genelinde satışa sunmuştu. Şirket bugün ise sürpriz bir hamleyle yeni bir telefonu daha Türkiye'ye getirdi.

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iPhone SE 2020 satışa çıktı! Türkiye fiyatı şaşırttı

Ancak bu telefonu diğer iPhone modellerinden ayıran önemli bir özelliği var: Minik ekranı... Ekranı sadece 4.7 inç büyüklüğünde ve 1334x750 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

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iPhone SE 2020 satışa çıktı! Türkiye fiyatı şaşırttı

Uzay grisi, gümüş ve kırmızı renkli modelleriyle satışa sunulacak olan cihaz, suya ve toza karşı da hayli dayanıklı. Bunu da IP67 sertifikasına borçlu elbette. Cihaz, suda 1 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca dayanıyor, su almıyor.

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iPhone SE 2020 satışa çıktı! Türkiye fiyatı şaşırttı

iPhone 8'lerde son kez kullanulan Home butonu, iPhone SE'nin yeni modeliyle geri döndü. Bu nedenle Face ID yerine Apple, bu cihazında Touch ID özelliğini kullanıyor. Yani işlemlerinizi parmak izinizle hallediyorsunuz.

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