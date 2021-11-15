Uluslararası Uzay İstasyonu acil yörünge değiştirdi
Uzaydaki çöp miktarının artması bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Son olarak Uluslararası Uzay İstasyonu çarpma tehlikesi nedeniyle acil yörünge değiştirdi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ - International Space Station) bulunanlar için hareketli hareketli anlar yaşandı. Science Alert sitesindeki bilgilere göre UUİ, geçen hafta acil yörünge değişikliğine gitti.
Astronot ve kozmonotların bulunduğu UUİ'nin acil yörünge değişikliğinin sebebi ise enkaz çöpleri. Çin'in 2007 yılın da imha ettiği Fengyun-1C uydusuna ait enkazlar UUİ'nin yörüngesine girdi.
Bu nedenle ortaya çarpışma tehlikesi çıktı. Bu nedenle NASA ve Roskosmos astronotları ve kozmonotları güvenli bir yörüngeye çekme kararı aldı.
Fengyun-1C füzeyle imha edildiğinde Uzay'a 3500'den fazla parça dağıldı. Bu parçaların bir kısmı UUİ'nin yörüngesinde dolaşıyor. Çarpışmayı önlemek için istasyona kilitlenen Rus ikmal aracı roketlerini ateşledi.