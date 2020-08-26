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  3. 26 Ağustos 2020 17:32

Üniversite öğrencisi 1999 model arabasına sesli komut özelliği ekledi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği okuyan 19 yaşındaki Ali Pampallı, 1999 model otomobiline sesli komut özelliği ekledi.

Üniversite öğrencisi 1999 model arabasına sesli komut özelliği ekledi

Yazılım Mühendisliği okuyan 19 yaşındaki Ali, 90 lira harcayarak 1999 model araca sesli komut özelliği ekledi.

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Üniversite öğrencisi 1999 model arabasına sesli komut özelliği ekledi

Merkeze bağlı Kesmeburun köyünde yaşayan Ali Pampallı, amcasının oğluna ait 1999 model otomobile, yaklaşık 90 lira harcayarak elektronik parçalar entegre ettiğini ve sesli komut özelliği eklediğini belirtti.

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Üniversite öğrencisi 1999 model arabasına sesli komut özelliği ekledi

Bluetooth teknolojisi kullandığını dile getiren Pampallı, "Geliştirdiğim yazılım sayesinde, arabayı çalıştırıyorum, kapatıyorum. Işıklarını açıp kapatabiliyorum ve korna çalabiliyorum. Yüklediğim sesleri de seslendirerek konuşabiliyor" dedi.

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Üniversite öğrencisi 1999 model arabasına sesli komut özelliği ekledi

Destek verilmesi durumunda yazılımı geliştirebileceğini ve ileride araçları tamamen insansız hareket ettirmeyi hedeflediğini ifade eden Pampallı, "Bunu gerçekleştirmek için belirli bir desteğe ihtiyacım var. Destek verildiği takdirde insansız yapabilirim.

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