Üniversite öğrencisi 1999 model arabasına sesli komut özelliği ekledi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği okuyan 19 yaşındaki Ali Pampallı, 1999 model otomobiline sesli komut özelliği ekledi.
Yazılım Mühendisliği okuyan 19 yaşındaki Ali, 90 lira harcayarak 1999 model araca sesli komut özelliği ekledi.
Merkeze bağlı Kesmeburun köyünde yaşayan Ali Pampallı, amcasının oğluna ait 1999 model otomobile, yaklaşık 90 lira harcayarak elektronik parçalar entegre ettiğini ve sesli komut özelliği eklediğini belirtti.
Bluetooth teknolojisi kullandığını dile getiren Pampallı, "Geliştirdiğim yazılım sayesinde, arabayı çalıştırıyorum, kapatıyorum. Işıklarını açıp kapatabiliyorum ve korna çalabiliyorum. Yüklediğim sesleri de seslendirerek konuşabiliyor" dedi.