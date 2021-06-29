Uzay hakkında ilginç bilgiler
Uzayla ilgili merak edilen birçok konu var. Henüz çözülemeyen birçok gizemi olan uzay ile ilgili ilginç bilgileri sizler için derledik.
•Ay aslında ışık vermezmiş. Güneşten aldığı ışığı bize yansıtırmış.
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•Gece gökyüzüne baktığında gördüğü yıldızlar aslında birer güneşmiş. Çok uzak oldukları için sen onları nokta olarak görürmüşsün.
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•Uzun süre uzayda kalan bir astronotun boyu ortalama 5 cm uzayabilirmiş.
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•Uzayda hava yokmuş ve uzaya giden kendi yanında havasını götürürmüş.
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