Asgardia Parlamentosu Başkanı Lembit Öpik, vatandaş olmak isteyenlerin artık 100 Euro'luk yıllık ücret ödemesi gerektiğini açıkladı. Öpik,"Vatandaşlık ücreti milletimizin ve türümüzün geleceğine katkıda bulunacak. Bu gelişme, ekonomik, politik ve bilimsel faaliyetlerimizi başlatmak, ulusumuzun kurucusu Dr. Igor Aşurbeyli'nin koyduğu hedefe doğru ilerlemek için önemli bir kapıyı açacaktır : 2043'te kalıcı bir Ay yerleşmesi." sözlerini kullanıyor.