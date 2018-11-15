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  3. 15 Kasım 2018 11:25

Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

Asgardia Parlamentosu Başkanı Lembit Öpik, vatandaş olmak isteyenlerin artık 100 Euro'luk yıllık ücret ödemesi gerektiğini açıkladı. Öpik,"Vatandaşlık ücreti milletimizin ve türümüzün geleceğine katkıda bulunacak. Bu gelişme, ekonomik, politik ve bilimsel faaliyetlerimizi başlatmak, ulusumuzun kurucusu Dr. Igor Aşurbeyli'nin koyduğu hedefe doğru ilerlemek için önemli bir kapıyı açacaktır : 2043'te kalıcı bir Ay yerleşmesi." sözlerini kullanıyor.

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Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

Asgardia'nın ilk aşaması Kasım 2017'de fırlatılan Asgardia-1 uydusuyla başlamıştı. 2.8 kilogram ağırlığında bir küp uydu olan Asgardia-1 şu anda yörüngede aktif durumda çalışıyor.

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Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

Ashurbeyli, gelecek planları arasında yörüngede bir uzay istasyonu kurmak, Ay'da uzay üssü inşa etmek ve Mars'a insan göndermek gibi büyük hedeflerinin olduğunu söylemişti. Tabi Ashurbeyli'nin nihai Asgardia planlarının gerçekleşmesi maddi problemler nedeniyle çok uzun yıllar alacak.

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Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

UZAY ÜLKESİ ASGARDİA VATANDAŞLIK İÇİN IQ TESTİ YAPACAK



Zira projenin mimarları 'insanlığın en büyük adımı' olarak tarif ettikleri Asgardia için gezegenimizin en yetenekli, yaratıcı ve bilgili bireylerinin bulunması gerektiğinin altını çiziyor.

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