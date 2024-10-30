Uzaya bu sefer robot süpürge gönderildi

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Bu görev için mühendisler, Roborock'un elektronik kontrol sistemlerinde uçuş bilgisayarıyla entegrasyon sağlayacak iç düzenlemeler yaptı. Bu sayede, yan fırçaların, DuoRoller fırça sisteminin ve 'Hello Rocky' sesli komutunun 120.000 feet yükseklikte etkinleştirilmesi mümkün oldu. Marka yetkilileri, yaptığı açıklamada, “Sonuç olarak, süpürge uzaydan geri döndüğünde tipik bir Roborock süpürgesi gibi çalışmayabilir, ancak yine de temel özelliklerini tam olarak sergileyebilir" ifadelerini kullandı.

"Görevin etkileyici yanı, S8 MaxV Ultra'nın -60°C altına düşen sıcaklıklar dahil olmak üzere aşırı koşullara dayanabilmesiydi. Bu şartlar, genellikle düşük kaliteli pillerin şarj kaybetmesine veya motorların donmasına neden olabilir.

"Roborock yetkilileri, “Bu zorluklara rağmen, S8 MaxV Ultra güç korumasını sürdürdü ve sorunsuz bir şekilde etkinleştirildi, temel mekanik sistemleri fabrika ayarlarında kaldı. Bu inanılmaz performans, süpürgenin ürün kalitesinin ve dayanıklılığının sınırları gerçekten aştığını ve en zorlu ortamlarda bile üstün performans sergilediğini kanıtlıyor" diye konuştu.