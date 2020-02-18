''Uzayda ahtapota benzeyen yaratıklar yaşıyor''
Britanyalı bir astronom, dünya dışı varlıklarla ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Bilim insanına göre, Jüpiter’in uydusunda ahtapot benzeri uzaylılar var.
Dünya'nın dışında bir gezegende canlı olup olmadığı insanlığın varoluşundan bu yana merak edilegelen bir konu... Ancak yapılan son bir açıklama, uzayda canlı dev ahtapotların olduğunu gösteriyor! Peki ama nasıl?
Britanyalı bir astronom, Jüpiter’in uydusu Europa’da yaşam gelişme olasılığının neredeyse kesin olduğunu söylüyor. Bilim insanına göre bu yaşam formu “ahtapotları” andırıyor.
Ay'dan biraz daha küçük olan ve yüzeyi buzla kaplı olan Europa'nın buz tabakasının altında bir okyanus olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Grady, buz tabakalarının altında yaratıklar olduğuna oldukça emin.