Uzay'da her şeyi değiştirecek keşif: Mars'ta sıvı su rezervuarı bulundu

Mars'ta sıvı su rezervuarı keşfedilmesine ilişkin BBC'ye konuşan California Berkeley Üniversitesinden Michael Manga, Dünya'da su ararken aynı teknikleri kullandıklarını ifade ederek "Su, bir gezegenin oluşumunu şekillendiren en önemli moleküldür. Ulaştığımız yeni bulgular 'Mars'taki su nereye gitti?' sorusunun cevabı olabilir" dedi.