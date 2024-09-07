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Uzayda mahsur kalan Starliner, 3 ay sonra Dünya'ya iniş yaptı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan Starliner 3 ay sonra Dünya'ya iniş yapabildi.

Uzayda mahsur kalan Starliner, 3 ay sonra Dünya'ya iniş yaptı - Resim: 1

Starliner uzay aracının mürettebatsız olarak Dünya'ya geri dönüşü tamamlandı.

Kapsül, planlanan kalkış tarihinden aylar sonra ve Haziran başında fırlatıldığında taşıdığı iki astronotu olmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico çölüne ulaştı. 

 Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) yerleştirme limanından ayrılan kapsül yaklaşık altı saatlik bir yolculuktan sonra başarılı bir şekilde iniş yaptı. 

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Uzayda mahsur kalan Starliner, 3 ay sonra Dünya'ya iniş yaptı - Resim: 2

İki astronotun, Şubat 2025'te SpaceX'e ait Dragon kapsülüyle dönecekleri açıklandı. Astronotların mahsur kalmasıyla

Boeing'e ait mühendisler, kapsülün dünyaya insansız bir şekilde dönebilmesi için yeni bir yazılım geliştirdi.

Starliner'ın Uzay istasyonu'na kilitlenmesi sırasında 28 manevra iticisinden beşinin arızalandığı açıklandı. 

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Uzayda mahsur kalan Starliner, 3 ay sonra Dünya'ya iniş yaptı - Resim: 3

ISS'TE MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR


NASA ve Boeing, 6 Haziran'da Starliner uzay istasyonuna yaklaşırken helyum sızıntıları tespit etti ve uzay aracı reaksiyon kontrol iticilerinde sorunlar yaşadı.

Bu gelişmelerin ardından astronot Wilmore ve Williams, 8 gün kalacakları planlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldı. 

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Uzayda mahsur kalan Starliner, 3 ay sonra Dünya'ya iniş yaptı - Resim: 4

Hem yerde replika donanım kullanılarak hem de yörüngede haftalarca süren testlerin ardından NASA 24 Ağustos'ta Starliner'ın Dünya'ya boş dönmesine karar verdi ve Wilmore ile Williams bunun yerine Şubat 2025'te bir SpaceX kapsülü kullanarak eve döneceğini açıkladı.

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