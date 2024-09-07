Uzayda mahsur kalan Starliner, 3 ay sonra Dünya'ya iniş yaptı

Hem yerde replika donanım kullanılarak hem de yörüngede haftalarca süren testlerin ardından NASA 24 Ağustos'ta Starliner'ın Dünya'ya boş dönmesine karar verdi ve Wilmore ile Williams bunun yerine Şubat 2025'te bir SpaceX kapsülü kullanarak eve döneceğini açıkladı.