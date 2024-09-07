Uzayda mahsur kalan Starliner, 3 ay sonra Dünya'ya iniş yaptı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan Starliner 3 ay sonra Dünya'ya iniş yapabildi.
Starliner uzay aracının mürettebatsız olarak Dünya'ya geri dönüşü tamamlandı.
Kapsül, planlanan kalkış tarihinden aylar sonra ve Haziran başında fırlatıldığında taşıdığı iki astronotu olmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico çölüne ulaştı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) yerleştirme limanından ayrılan kapsül yaklaşık altı saatlik bir yolculuktan sonra başarılı bir şekilde iniş yaptı.
İki astronotun, Şubat 2025'te SpaceX'e ait Dragon kapsülüyle dönecekleri açıklandı. Astronotların mahsur kalmasıyla
Boeing'e ait mühendisler, kapsülün dünyaya insansız bir şekilde dönebilmesi için yeni bir yazılım geliştirdi.
Starliner'ın Uzay istasyonu'na kilitlenmesi sırasında 28 manevra iticisinden beşinin arızalandığı açıklandı.
ISS'TE MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR
NASA ve Boeing, 6 Haziran'da Starliner uzay istasyonuna yaklaşırken helyum sızıntıları tespit etti ve uzay aracı reaksiyon kontrol iticilerinde sorunlar yaşadı.
Bu gelişmelerin ardından astronot Wilmore ve Williams, 8 gün kalacakları planlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldı.
Hem yerde replika donanım kullanılarak hem de yörüngede haftalarca süren testlerin ardından NASA 24 Ağustos'ta Starliner'ın Dünya'ya boş dönmesine karar verdi ve Wilmore ile Williams bunun yerine Şubat 2025'te bir SpaceX kapsülü kullanarak eve döneceğini açıkladı.