Uzayda suç işleyerek tarihe geçmişti... Mağdur eş konuştu
NASA, bir astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan boşanmak üzere olduğu eşinin banka hesaplarına girmesi üzerine soruşturma başlatmıştı. Tarihe geçen olayda mağdur eş Summer Worden ilk kez konuştu.
Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu (NASA), ABD’li astronot Anne McClain’in kendisine boşanma davası açan eşi Summer Worden’ın banka hesaplarına girdiğini kabul etmesi üzerine soruşturma başlatmıştı.
Bir süre önce Dünya’ya dönen McClain, New York Times gazetesine avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hesapta faturalar ve Worden’ın birlikte büyüttükleri oğlu Briggs'in masrafları için yeterince para olup olmadığını kontrol etmek istediğini belirtmişti.