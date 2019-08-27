  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 27 Ağustos 2019 09:42

Uzayda suç işleyerek tarihe geçmişti... Mağdur eş konuştu

NASA, bir astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan boşanmak üzere olduğu eşinin banka hesaplarına girmesi üzerine soruşturma başlatmıştı. Tarihe geçen olayda mağdur eş Summer Worden ilk kez konuştu.

Uzayda suç işleyerek tarihe geçmişti... Mağdur eş konuştu

Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu (NASA), ABD’li astronot Anne McClain’in kendisine boşanma davası açan eşi Summer Worden’ın banka hesaplarına girdiğini kabul etmesi üzerine soruşturma başlatmıştı.

1/ 21
Uzayda suç işleyerek tarihe geçmişti... Mağdur eş konuştu

Bir süre önce Dünya’ya dönen McClain, New York Times gazetesine avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hesapta faturalar ve Worden’ın birlikte büyüttükleri oğlu Briggs'in masrafları için yeterince para olup olmadığını kontrol etmek istediğini belirtmişti.

2/ 21
Uzayda suç işleyerek tarihe geçmişti... Mağdur eş konuştu

Uzayda işlenen ilk suç olarak adlandırılan vakada Summer Worden ilk kez konuştu.

3/ 21
Uzayda suç işleyerek tarihe geçmişti... Mağdur eş konuştu

ABD'li yayın kuruluşu ABC'ye konuşan Summer Worden olayın medya ilgisi kazandığı noktada çıkmak ve hikayesini anlatmak istediğini çünkü olayın, hukukla doğrultulu bir noktaya doğru gitmediğini belirtti.

4/ 21
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM