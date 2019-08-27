Uzayda suç işleyerek tarihe geçmişti... Mağdur eş konuştu

Bir süre önce Dünya’ya dönen McClain, New York Times gazetesine avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hesapta faturalar ve Worden’ın birlikte büyüttükleri oğlu Briggs'in masrafları için yeterince para olup olmadığını kontrol etmek istediğini belirtmişti.

