  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. Uzay'da tarihi geri sayım! Gezegenler aynı çizgiye geliyor

Uzay'da tarihi geri sayım! Gezegenler aynı çizgiye geliyor

Güneş Sistemi'nin gezegenleri nisan ayının ortalarında düzgün bir çizgide hizalanmış görülecek. Nadir yaşanan olay, Kuzey Yarımküre'de izlenebilecek.

Uzay'da tarihi geri sayım! Gezegenler aynı çizgiye geliyor - Resim: 1

Ayın ortasından itibaren, Kuzey Yarımküre`den bakıldığında, şafak öncesi gökyüzünde Satürn, Mars , Venüs ve Jüpiter`in neredeyse mükemmel bir gezegen hizasında sıralandığını görebileceksiniz.

1 / 8
Uzay'da tarihi geri sayım! Gezegenler aynı çizgiye geliyor - Resim: 2

Hizalanma 17 Nisan civarında oluşmaya başlıyor, ancak en fazla 20 Nisan sabahı görüntülenebilir olacak.

2 / 8
Uzay'da tarihi geri sayım! Gezegenler aynı çizgiye geliyor - Resim: 3

Hizalanmanın görülebilmesi için şafak vaktinden önce gökyüzünü izlemek gerekecek.

3 / 8
Uzay'da tarihi geri sayım! Gezegenler aynı çizgiye geliyor - Resim: 4

Ufukta, görüş koşullarının iyi olması koşuluyla, Jüpiter`in ufka yakınlığıyla göksel sırada hizalanmış dört gezegen de seçilebilecek.

4 / 8