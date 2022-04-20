Uzay'da tarihi geri sayım! Gezegenler aynı çizgiye geliyor
Güneş Sistemi'nin gezegenleri nisan ayının ortalarında düzgün bir çizgide hizalanmış görülecek. Nadir yaşanan olay, Kuzey Yarımküre'de izlenebilecek.
Ayın ortasından itibaren, Kuzey Yarımküre`den bakıldığında, şafak öncesi gökyüzünde Satürn, Mars , Venüs ve Jüpiter`in neredeyse mükemmel bir gezegen hizasında sıralandığını görebileceksiniz.
1 / 8
Hizalanma 17 Nisan civarında oluşmaya başlıyor, ancak en fazla 20 Nisan sabahı görüntülenebilir olacak.
2 / 8
Hizalanmanın görülebilmesi için şafak vaktinden önce gökyüzünü izlemek gerekecek.
3 / 8
Ufukta, görüş koşullarının iyi olması koşuluyla, Jüpiter`in ufka yakınlığıyla göksel sırada hizalanmış dört gezegen de seçilebilecek.
4 / 8