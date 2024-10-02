Uzayda tarihi keşif: Karbondioksit izleri tespit edildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’na (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu (JWST) aracılığıyla Plüton’un en büyük uydusu Charon’u inceleyen araştırmacılar, uydunun yüzeyinde daha önce bu gök cisminde rastlanılmamış karbondioksit bileşiği saptadı.