Uzayda tarihi keşif: Karbondioksit izleri tespit edildi
NASA'ya ait James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Plüton’un en büyük uydusu Charon’un yüzeyinde karbondioksit izleri olduğunu ortaya çıkardı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’na (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu (JWST) aracılığıyla Plüton’un en büyük uydusu Charon’u inceleyen araştırmacılar, uydunun yüzeyinde daha önce bu gök cisminde rastlanılmamış karbondioksit bileşiği saptadı.
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Araştırmacılar ayrıca yüzeyi su buzuyla kaplı uyduda hidrojen peroksit bileşiği izine de rastladı.
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NASA’nın New Horizons uzay aracı yardımıyla 2015’te Charon’un yüzeyinin su buzuyla kaplı olduğu keşfedilmişti.
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Araştırma ‘Nature Communications’ dergisinde yayımlandı.
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