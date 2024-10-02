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Uzayda tarihi keşif: Karbondioksit izleri tespit edildi

NASA'ya ait James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Plüton’un en büyük uydusu Charon’un yüzeyinde karbondioksit izleri olduğunu ortaya çıkardı.

Uzayda tarihi keşif: Karbondioksit izleri tespit edildi - Resim: 1

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’na (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu (JWST)  aracılığıyla Plüton’un en büyük uydusu Charon’u inceleyen araştırmacılar, uydunun yüzeyinde daha önce bu gök cisminde rastlanılmamış karbondioksit bileşiği saptadı.

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Uzayda tarihi keşif: Karbondioksit izleri tespit edildi - Resim: 2

Araştırmacılar ayrıca yüzeyi su buzuyla kaplı uyduda hidrojen peroksit bileşiği izine de rastladı.

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Uzayda tarihi keşif: Karbondioksit izleri tespit edildi - Resim: 3

NASA’nın New Horizons uzay aracı yardımıyla 2015’te Charon’un yüzeyinin su buzuyla kaplı olduğu keşfedilmişti.

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Uzayda tarihi keşif: Karbondioksit izleri tespit edildi - Resim: 4

Araştırma ‘Nature Communications’ dergisinde yayımlandı.

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