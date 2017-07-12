Uzayda yeni bir Dünya bulundu ! Yeni evimiz olabilir...
ABD’li bilim insanlarına göre Titan, radyasyondan koruyan kalın atmosferi, kayalık yüzeyi ve zengin enerji kaynaklarıyla dev bir koloniye ev sahipliği yapabilir.
Satürn'ün uydusu Titan'daki koşulların, gelecekte büyük bir insan kolonisine ev sahipliği yapmaya uygun olduğu bildirildi.
Bilim insanları, Satürn’ün en büyük uydusu Titan’ın 300 milyonluk bir insan kolonisini barındırabilecek enerjiye sahip olduğunu açıkladı.
ABD’li bilim insanlarına göre Titan, radyasyondan koruyan kalın atmosferi, kayalık yüzeyi ve zengin enerji kaynaklarıyla dev bir koloniye ev sahipliği yapabilir.