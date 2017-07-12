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  3. 12 Temmuz 2017 13:01

Uzayda yeni bir Dünya bulundu ! Yeni evimiz olabilir...

ABD’li bilim insanlarına göre Titan, radyasyondan koruyan kalın atmosferi, kayalık yüzeyi ve zengin enerji kaynaklarıyla dev bir koloniye ev sahipliği yapabilir.

Uzayda yeni bir Dünya bulundu ! Yeni evimiz olabilir...

Satürn'ün uydusu Titan'daki koşulların, gelecekte büyük bir insan kolonisine ev sahipliği yapmaya uygun olduğu bildirildi.

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Uzayda yeni bir Dünya bulundu ! Yeni evimiz olabilir...

Bilim insanları, Satürn’ün en büyük uydusu Titan’ın 300 milyonluk bir insan kolonisini barındırabilecek enerjiye sahip olduğunu açıkladı.

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Uzayda yeni bir Dünya bulundu ! Yeni evimiz olabilir...

ABD’li bilim insanlarına göre Titan, radyasyondan koruyan kalın atmosferi, kayalık yüzeyi ve zengin enerji kaynaklarıyla dev bir koloniye ev sahipliği yapabilir.

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Uzayda yeni bir Dünya bulundu ! Yeni evimiz olabilir...

Uzmanlar, Titan’a inşa edilebilecek yapılara güç sağlayacak kaynakları nükleer, kimyasal, hidro, rüzgar ve güneş enerjisi olarak sıralıyor.

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