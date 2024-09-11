Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü
1977 yılında tespit edilen gizemli “Wow! Sinyali”, uzaylıların Dünya’ya bir mesajı olabileceği düşünülen radyo dalgası tam 50 yıl sonra çözüldü.
1977 yılında Ohio Eyalet Üniversitesi’nin Big Ear radyo teleskopu, uzaydan gelen sıra dışı bir sinyali kaydetti.
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Sagittarius takımyıldızı civarından gelen bu sinyal, arka plandaki uzay uğultusundan tam 30 kat daha güçlüydü ve bu olağanüstü radyo dalgaları 1.420 megahertz frekansında kaydedildi.
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Bu frekansın, evrendeki en bol bulunan element olan hidrojenin yaydığı frekans olması nedeniyle, birçok astronom, sinyalin kasıtlı olarak Dünya’ya gönderildiğini düşündü.
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Bu sıradışı sinyal, sinyali keşfeden astronom Jerry Ehman’in çıktının üzerine yazdığı “Wow!” notu nedeniyle “Wow! Sinyali” olarak anılmaya başlandı.
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