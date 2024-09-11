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Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü

1977 yılında tespit edilen gizemli “Wow! Sinyali”, uzaylıların Dünya’ya bir mesajı olabileceği düşünülen radyo dalgası tam 50 yıl sonra çözüldü.

Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü - Resim: 1

1977 yılında Ohio Eyalet Üniversitesi’nin Big Ear radyo teleskopu, uzaydan gelen sıra dışı bir sinyali kaydetti. 

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Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü - Resim: 2

Sagittarius takımyıldızı civarından gelen bu sinyal, arka plandaki uzay uğultusundan tam 30 kat daha güçlüydü ve bu olağanüstü radyo dalgaları 1.420 megahertz frekansında kaydedildi. 

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Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü - Resim: 3

Bu frekansın, evrendeki en bol bulunan element olan hidrojenin yaydığı frekans olması nedeniyle, birçok astronom, sinyalin kasıtlı olarak Dünya’ya gönderildiğini düşündü. 

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Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü - Resim: 4

Bu sıradışı sinyal, sinyali keşfeden astronom Jerry Ehman’in çıktının üzerine yazdığı “Wow!” notu nedeniyle “Wow! Sinyali” olarak anılmaya başlandı.

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