''Uzaylı'' Oumuamua için yeni iddia
Dört yıl önce keşfedilen Oumuamua'yı inceleyen yeni bir çalışmada gök cisminin daha önce gözlemlenmeyen bir tür olduğu iddia edildi.
İlk kez 2017 yılında keşfedilen gök cismi Oumuamua tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Güneş Sistemi'nin ilk yıldızlararası ziyaretçisi olduğu tespit edilen Oumuamua hakkında yeni araştırma yapıldı.
Yale Üniversitesi'nden bilim insanlarının makalesine göre Oumuamua hidrojenden oluşuyor.
Yayım öncesi platform olan Arxiv'de yer alan makaleye göre zamanında hidrojen gazı bulutu olan Oumuamua sertleşti ve günümüzdeki şeklini aldı.
Bu da Oumuamua'yı yıldızlar, gezegenler, göktaşları ve bulutsular gibi birçok tanımlananın bulunduğu literatürde yeni bir türe sokuyor.
Bu teori Güneş Sistemi'nin ilk yıldızlararası ziyaretçisi olan Oumuamau'ya daha önce gözlemlememiş bir cisim yapıyor.
Yıldızlararası cisimlerin çoğu iyonlaşmış gazlardan oluşuyor. Ancak hidrojen oldukça yaygın olmasına rağmen buzlaşmış formda nadiren görülüyor.
Oumuamua'nın devasa bir moleküler buluttan koptuğu tahmin ediliyor.
Gök cismini oluşturan bulutsuların en az 100 milyon ışık yılı ötede olduğu belirtildi.
OUMUAMUA HAKKINDA DİĞER İDDİALAR
Araştırmada kendine özgü bir şekle sahip olan Hawaii dilinde izci anlamına gelen Oumuamua'nın doğal olarak oluştuğu iddia edildi. Makalenin baş yazarı Stephen Curran'a göre Oumuamua'nın başkaları tarafından yapılmış olması mümkün değil. Curran, Oumuamua'nın uzay aracı olmak için yeterince hızlı ve kullanışlı olmadığı tezini savunuyor.