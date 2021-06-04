''Uzaylı'' Oumuamua için yeni iddia

OUMUAMUA HAKKINDA DİĞER İDDİALAR

Araştırmada kendine özgü bir şekle sahip olan Hawaii dilinde izci anlamına gelen Oumuamua'nın doğal olarak oluştuğu iddia edildi. Makalenin baş yazarı Stephen Curran'a göre Oumuamua'nın başkaları tarafından yapılmış olması mümkün değil. Curran, Oumuamua'nın uzay aracı olmak için yeterince hızlı ve kullanışlı olmadığı tezini savunuyor.