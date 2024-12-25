VR lolipoplar geliyor: Sanal gerçeklik ortamında tat alınabilecek
Yeni yayınlanan bir çalışmaya göre elektronik VR lolipop sanal gerçeklikte tat almayı sağlayacak. Buna göre dokuz farklı tat algılanabilecek.
Sanal ortamın gerçek ile bağdaşması için çalışmalar sürüyorken yeni yapılan bir çalışma sanalda bir şeylerin tadını almamızı sağlayabilir. Araştırmacıların PNAS dergisinde yayınladığı yeni bir çalışmadaki lolipop benzeri cihaz sanal gerçeklikte dokuz farklı lezzeti tatmanıza izin veriyor.
Bilim insanları çalışmalarında, tatların simüle edildiğini ve hatta tat alma hissinin gerçekçi olmasına yardımcı olmak için kokularla birleştirilebileceğini vurguluyor.
Daha önce de kokuların 3 boyutlu yazıcılarla basılması ve kişilere dijital olarak ulaşması gündeme gelmişti.
Bu cihazda ise jellerle dolu küçük keseler kullanarak farklı tatların simüle edilmesi amaçlanıyor. Bu jeller, kullanıcının tükürüğüyle karıştığında VR deneyiminin sergilediği farklı tatları simüle edebilen çeşitli kimyasalların salınmasını sağlıyor.