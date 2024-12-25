  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. VR lolipoplar geliyor: Sanal gerçeklik ortamında tat alınabilecek!

VR lolipoplar geliyor: Sanal gerçeklik ortamında tat alınabilecek

Yeni yayınlanan bir çalışmaya göre elektronik VR lolipop sanal gerçeklikte tat almayı sağlayacak. Buna göre dokuz farklı tat algılanabilecek.

VR lolipoplar geliyor: Sanal gerçeklik ortamında tat alınabilecek - Resim: 1

Sanal ortamın gerçek ile bağdaşması için çalışmalar sürüyorken yeni yapılan bir çalışma sanalda bir şeylerin tadını almamızı sağlayabilir. Araştırmacıların PNAS dergisinde yayınladığı yeni bir çalışmadaki lolipop benzeri cihaz sanal gerçeklikte dokuz farklı lezzeti tatmanıza izin veriyor. 

1 / 7
VR lolipoplar geliyor: Sanal gerçeklik ortamında tat alınabilecek - Resim: 2

Bilim insanları çalışmalarında, tatların simüle edildiğini ve hatta tat alma hissinin gerçekçi olmasına yardımcı olmak için kokularla birleştirilebileceğini vurguluyor.

2 / 7
VR lolipoplar geliyor: Sanal gerçeklik ortamında tat alınabilecek - Resim: 3

Daha önce de kokuların 3 boyutlu yazıcılarla basılması ve kişilere dijital olarak ulaşması gündeme gelmişti.  

3 / 7
VR lolipoplar geliyor: Sanal gerçeklik ortamında tat alınabilecek - Resim: 4

Bu cihazda ise jellerle dolu küçük keseler kullanarak farklı tatların simüle edilmesi amaçlanıyor. Bu jeller, kullanıcının tükürüğüyle karıştığında VR deneyiminin sergilediği farklı tatları simüle edebilen çeşitli kimyasalların salınmasını sağlıyor.

4 / 7