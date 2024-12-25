VR lolipoplar geliyor: Sanal gerçeklik ortamında tat alınabilecek

Sanal ortamın gerçek ile bağdaşması için çalışmalar sürüyorken yeni yapılan bir çalışma sanalda bir şeylerin tadını almamızı sağlayabilir. Araştırmacıların PNAS dergisinde yayınladığı yeni bir çalışmadaki lolipop benzeri cihaz sanal gerçeklikte dokuz farklı lezzeti tatmanıza izin veriyor.