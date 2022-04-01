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Whastapp'tan 6 büyük yenilik birden

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp tarafından paylaşılan blog gönderisinde uygulamaya toplamda 6 adet yeni özellik geleceği açıklandı.

Whastapp'tan 6 büyük yenilik birden - Resim: 1

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iyileştirmeler ve yenilikler almaya devam ediyor. 

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Whastapp'tan 6 büyük yenilik birden - Resim: 2

2013 yılından bu yana da sesli mesaj imkânı sunan WhatsApp, sesli mesaja önümüzdeki dönemde gelecek 6 yeni özelliği duyurdu.

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Whastapp'tan 6 büyük yenilik birden - Resim: 3

Webtekno'nun haberine göre, sesli sohbet deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen bu yeni özellikler arasında kullanıcıların uzun süredir istedikleri bazı özellikler de bulunuyordu. WhatsApp’a yakında geleceği açıklanan 6 özellik şu şekildeydi:

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Whastapp'tan 6 büyük yenilik birden - Resim: 4

Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz.

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