Whastapp'tan 6 büyük yenilik birden
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp tarafından paylaşılan blog gönderisinde uygulamaya toplamda 6 adet yeni özellik geleceği açıklandı.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iyileştirmeler ve yenilikler almaya devam ediyor.
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2013 yılından bu yana da sesli mesaj imkânı sunan WhatsApp, sesli mesaja önümüzdeki dönemde gelecek 6 yeni özelliği duyurdu.
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Webtekno'nun haberine göre, sesli sohbet deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen bu yeni özellikler arasında kullanıcıların uzun süredir istedikleri bazı özellikler de bulunuyordu. WhatsApp’a yakında geleceği açıklanan 6 özellik şu şekildeydi:
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Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz.
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