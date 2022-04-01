Whastapp'tan 6 büyük yenilik birden

Webtekno'nun haberine göre, sesli sohbet deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen bu yeni özellikler arasında kullanıcıların uzun süredir istedikleri bazı özellikler de bulunuyordu. WhatsApp’a yakında geleceği açıklanan 6 özellik şu şekildeydi: