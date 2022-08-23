WhatsApp artık internetsiz çalışacak! internetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?
Dünyanın en çok kullanılan internet haberleşme platformu WhatsApp, internetsiz özelliğini kullanıma sundu.
Dünyanın en çok kullanılan internet haberleşme platformu WhatsApp, internetsiz özelliğini Türkiye'de gündeme aldı. Artık internetsiz olarak 14 gün süre boyunca belirlenen 4 farklı cihazda kullanılabilecek. İşte kullanma yöntemi...
WhatsApp uzun süredir beklenen yeni özelliğini devreye aldı. Dün akşam saatlerinden itibaren WhatsApp, Beta sürüm ile test ettiği internetsiz Whatsapp özelliğini Türkiye'de kullanıma açtı. Yaşanan bu gelişme ile birlikte artık kullanıcılar telefonlarında internet olmadığı durumda bile başka cihazlardan WhatsApp kullanabilecek. Peki WhatsApp internetsiz nasıl kullanılacak? İşte kullanma yöntemi...
WhatsApp, yayına aldığı internetsiz çoklu cihaz desteği ile kullanıcılar bu uygulamayı kullanma yöntemini araştırıyor. İşte WhatsApp çoklu cihaz desteği ile gelen kurallar:
- WhatsApp uygulamasını aynı anda en fazla 4 ikincil cihaza kadar kullanabileceksiniz.