WhatsApp beklenen özelliği duyurdu

Uygulama geliştiricilerin son dönemlerde kullanıcılara sunmaya başladığı ve birçok kullanıcı tarafından da tercih edilen karanlık mod ya da WhatsApp'ta adlandırıldığı şekliyle koyu tema, bir süredir Android ve iOS uygulamalarında kullanılıyordu. Bu özellik, şimdi de WhatsApp'ın masaüstü sürümüne gelecek.