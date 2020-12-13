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  3. 13 Aralık 2020 23:07

WhatsApp beklenen özelliği duyurdu

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp güncelemeler yapmaya devam ediyor. Uygulama kısa süre içinde masaüstü kullanıcıları için koyu tema ve çıkartmalar özelliğini kullanıcılarına sunuyor.Şirket, 2.2049.8 sürümüyle birlikte mesajlaşma uygulamasına yeni özellikler ve yeni tasarım seçenekleri de getiriyor.

WhatsApp beklenen özelliği duyurdu

Uygulama geliştiricilerin son dönemlerde kullanıcılara sunmaya başladığı ve birçok kullanıcı tarafından da tercih edilen karanlık mod ya da WhatsApp'ta adlandırıldığı şekliyle koyu tema, bir süredir Android ve iOS uygulamalarında kullanılıyordu. Bu özellik, şimdi de WhatsApp'ın masaüstü sürümüne gelecek.

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WhatsApp beklenen özelliği duyurdu

SOHBET RENGİ YEŞİL RENKTE KALACAK
Uygulamanın masaüstü sürümüne sunulacak olan bu özellikle birlikte WhatsApp'ın arka planı siyah renge kavuşurken sohbet baloncuklarının rengi WhatsApp ile özdeşleşmiş olan yeşil renginde kalacak.

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WhatsApp beklenen özelliği duyurdu

STICKERLER DA OLACAK
WhatsApp'ın masaüstü sürümü için yapılacak olan bir diğer güncelleme de çıkartmaların yenilenmesi olacak.

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WhatsApp beklenen özelliği duyurdu

RESMEN DUYURDULAR
Whatsapp'ın kendi blogunda yayınladığı açıklamada; WhatsApp, hızlı bir şekilde, ürünler hakkında konuşmak ve satışları koordine etmek için kullanılan bir mağaza tezgahına dönüşüyor.

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